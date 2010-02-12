Погода на вихідні

Завтра в Україні очікуються складні погодні умови: сніг та мокрий сніг, подекуди з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, у східній половині місцями сильні, вдень на Правобережжі та в Криму сильні опади.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Приазов`ї місцями 25-30 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя 8-13°, вдень 3° морозу - 2° тепла; на Закарпатті та у південних областях вночі 1° морозу - 4° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні Одещини до 10°; в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Київській області у суботу вночі очікується помірний сніг, вдень сильний мокрий сніг, подекуди з дощем, ожеледь, посилення вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 4° морозу - 1° тепла. У Києві температура вночі 2-4°, вдень 0-2° морозу.