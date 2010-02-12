Львівщина: заблоковано проїзд до 98 населених пунктів

15:05, 12 лютого 2010
Країна
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Через сильні опади

У Львівській області через сильні опади заблоковано проїзд до 98 населених пунктів у семи районах.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, у Сокальскому районі без сполучення залишились 56 населених пунктів, у Бродівському - 22, Перемишлянському - 8, Золочівському - 3, Миколаївському - 3, Радехівському – 5, Жидачівському - 1.

Особовим складом гірського пошуково-рятувального загону на лижах було пройдено із села Підкамінь до кордону з Тернопільською областю близько 15 км. Зі снігових заметів біля села Підкамінь було витягнуто лебідкою два легкових автомобіля. Під час руху рятувальників було виявлено 5 легкових автомобілів, у яких перебувало три людини, два лісовози і три великовантажні автомобілі, у яких перебувало 12 чоловік. Їм було доставлено гарячий чай і продукти харчування.

На автодорозі сполученням Червоноград – Ковель біля с.Тудорковичі був заблокований сніговими наметами рейсовий автобус сполученням Брест – Львів, якого визволили зі снігової пастки і він продовжив рух у Львів.

Від учорашнього дня на автодорозі Радехів – Горохів біля с.Стоянів на Львівщині стоять заблоковані вантажні автомобілі TIR.

За розпорядженням начальника ГУ МНС України у Львівській області структурні підрозділи, де спостерігається ускладнення оперативної обстановки переведені на посилений варіант несення служби, для чергування залученні резервні караули на техніці підвищеної прохідності.

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