Китайські трав'яні ліки зумовлюють рак

Китайські трав`яні ліки, які британка придбала для усунення "плям на шкірі", викликало у неї важку ниркову недостатність і призвело до розвитку злоякісного новоутворення, пише BBC.

Патрісія Бут (Patricia Booth) в 1997 році почала приймати рослинний препарат Xie Gan Wan в Китайському медичному центрі в Челмсфорді, графство Ессекс, щоб позбавитися стійкої акнеподібного висипу на шкірі. Серйозних проблем зі здоров`ям у 40-річної жінки тоді не спостерігалося.

"Китайський лікар" Ін "Сьюзан" У (Ying "Susan" Wu) порекомендувала приймати ліки по 30 таблеток тричі на день з поступовим зниженням дози. Бут приймала препарат за призначеною схемою протягом п`яти з половиною років - до листопада 2002 року. У серпні 2003 року китайський центр закрився.

Висип дійсно минув, однак у лютому 2003 року з`ясувалося, що британка вже деякий час страждає на хронічну ниркову недостатність і потребує гемодіалізу. Ще через три роки у Бут виявили рак (конкретний вид пухлини не вказаний), з приводу якого вона зазнала ряду операцій.

Виявилося, що в рослинному препараті містилася аристолохова кислота, відома своєю канцерогенністю і здатністю порушувати функції нирок. Ця речовина міститься у рослинах роду кірказон, які найчастіше використовуються виробниками китайських ліків як заміна іншим травам. Препарат, призначений Бут, був заборонений у Великобританії в липні 1999 року.

Британка подала до суду, який звинуватив лікарку в торгівлі забороненими речовинами, наданні медпослуг без ліцензії та заподіянні тяжкої шкоди здоров`ю. Але та всі звинувачення заперечує. Слухання у справі тривають.

medportal.ru