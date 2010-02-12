Сироватка зміцнить імунітет

Дієтологи радять, з метою зміцнення імунітету, щоранку випивати по склянці сироватки, тому що вона є дуже цінним і корисним продуктом для нашого організму. Виявляється, в ній міститься не звичайний цукор, а особливий, під назвою лактоза, який повільно всмоктується в кишечник.

Такий уповільнений процес всмоктування уповільнює інші процеси, такі як бродіння і газоутворення, внаслідок чого життєдіяльність кишкової мікрофлори приходить в норму за два-три тижні.

Більшою мірою сироватка корисна тим, хто страждає надмірною вагою і не дуже любить займатися спортом.

Молочна сироватка багата калієм, який так необхідний нашому організму, дефіцит якого згубно впливає на організм людини, так наприклад, з`являється швидка стомлюваність, розвивається погіршення пам`яті, знижується увага, з`являються запори, виникає непереносимість холоду.

Так само сироватка допомагає виводити з організму зайву рідину, а разом з нею і всі шлаки, токсини і зайвий холестерин.

Дослідження вчених показали, що якщо в організм буде щоденно надходити лише тридцять грамів сироватки, то припиниться вироблення стресових гормонів, а рівень гормону радості - серотоніну, тільки підвищиться.

Постійне вживання сироватки допомагає здолати тягу до солодощів, так само, вона швидко втамовує голод.

Сироватка багата на вітамін С, який активізує жировий і вуглеводний обмін.

Сироватку можете пити просто так чи готувати на її основі різноманітні коктейлі. Приємного вам апетиту та міцного здоров`я!

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