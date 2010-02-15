У Криму дитина отруїлася пігулками

Дитину доставлено до лікарні у Феодосії в Криму після отруєння пігулками «Діазоліну».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, у суботу хлопчик (2006 року народження) на деякий час залишився без нагляду батьків, знайшов медикаменти і з`їв їх.

Дитина знепритомніла.

З медикаментозним отруєнням хлопчика доставлено до дитячої лікарні.

Його стан медики оцінюють як середнього ступеню тяжкості.