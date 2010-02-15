У Криму дитина отруїлася пігулками
08:58, 15 лютого 2010Країна
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Госпіталізовано до лікарні
Дитину доставлено до лікарні у Феодосії в Криму після отруєння пігулками «Діазоліну».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, у суботу хлопчик (2006 року народження) на деякий час залишився без нагляду батьків, знайшов медикаменти і з`їв їх.
Дитина знепритомніла.
З медикаментозним отруєнням хлопчика доставлено до дитячої лікарні.
Його стан медики оцінюють як середнього ступеню тяжкості.
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