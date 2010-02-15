У Луганську провалилась під кригу і потонула 10-річна дівчинка

У Луганську вчора у річці Лугань потонула 10-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Луганській області, дві 10-річні дівчинки провалились під кригу на річці. Одну з них врятували місцеві жителі. Її було доставлено до лікарні з діагнозом «загальне переохолодження». Другу дівчинку течією затягнуло під кригу. Водолази ведуть пошуки.