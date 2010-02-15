У Луганську провалилась під кригу і потонула 10-річна дівчинка
09:58, 15 лютого 2010Країна
0
Другу дівчинку порятували
У Луганську вчора у річці Лугань потонула 10-річна дівчинка.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Луганській області, дві 10-річні дівчинки провалились під кригу на річці. Одну з них врятували місцеві жителі. Її було доставлено до лікарні з діагнозом «загальне переохолодження». Другу дівчинку течією затягнуло під кригу. Водолази ведуть пошуки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter