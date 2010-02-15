Омолоджуючі продукти

Список з двох десятків продуктів, що сприяють омолоджуванню організму і продовженню життя, розробили в рамках сумісних досліджень вчені колективи ряду університетів США і Євросоюзу, включаючи університет англійського міста Лідс. Він складений на основі зроблених останніми роками відкриттів, пов`язаних з біохімічним механізмом старіння клітин людського організму.

До меню увійшли могутні антиоксиданти - чорний шоколад, чай і кава. Всі вони багаті на поліфеноли, що мають здатність відновлювати уражені клітини і подовжувати їх життя.

Список також включає яблука, чорну смородину, чорницю, брокколі, черешню, помідори, гранати, апельсини, персики, сливи, малину, червоний виноград, червону цибулю, шпинат, полуницю і хліб або пластівці з висівками. Фахівці указують, що якщо інші види продуктів - м`ясо, риба, молоко, злакові дають організму необхідні калорії, жири і мінерали, то овочі, і в першу чергу фрукти - біохімічні елементи, що оберігають і подовжують термін життя клітин.

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