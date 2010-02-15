Шоколад і вино допомагають перемогти рак

Такі продукти, як шоколад і вино, можуть вбивати клітки ракових пухлин, стверджують американські вчені.

За їх словами, червоний виноград і темний шоколад, безумовно, можна віднести до групи продуктів, які сприяють у боротьбі з раковими пухлинами. До таких раніше зараховано: чорницю, часник, сою і зелений чай, передають «Подробиці».

"Ми зараз більш детально досліджуємо продукти і намагаємося знайти ті, які найбільш активно борються із захворюванням. Можна лише сказати, що червоне вино і темний шоколад дають ефект, прирівняний за дією до клітинної хіміотерапії", - говорить Уїльям ЛІ, автор дослідження і професор Університету Каліфорнії.

І хоча продукти не зможуть замінити ліків на пізніх стадіях лікування раку, однак як профілактику, причому досить сильну і ефективну, їх цілком можна застосовувати. Мабуть, найважливішою їх перевагою є повна відсутність побічних ефектів, властивих хімічним ангіогенезним препаратам, відзначає експерт.

Раніше Університет Каліфорнії в Лос-Анджелесі у співпраці з Гарвардською медичною школою провели практичне дослідження, в якому з`ясувалося, що триразове вживання томатів на тиждень знижує ризик виникнення раку простати на 30%, нагадав доктор У.ЛІ.

"Очевидно, що ми недооцінюємо користь натуральних продуктів харчування. Медична революція відбувається навколо нас. Якщо ми маємо рацію, то таке поняття, як культура харчування, в майбутньому впливатиме і на охорону здоров`я, і на психологічний стан людини, і на його загальну задоволеність життям", - акцентує дослідник.

Фахівці відзначають, що на ринку не так давно з`явилися хіміотерапевтичні препарати, приймання яких сприяє блокуванню кровотоку до ракових кліток. У результаті це призводить до загибелі ракових кліток. Чорний шоколад і червоне вино мають схожу дію.