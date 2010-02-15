Молоко під час вагітності захищає дитину від склерозу
12:26, 15 лютого 2010Країна
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Думаємо про майбутнє
Вживання молока під час вагітності дозволяє понизити майбутній ризик розвитку у дитини розсіяного склерозу. Такі дані одержані дослідницькою групою, в яку входили фахівці Американської академії неврології і Гарвардської школи суспільної охорони здоров`я в Бостоні /США/.
У огляді взяли участь понад 35 тис. матерів, яких опитували про їх раціон харчування в період вагітності. Також було проаналізовано здоров`я їх дорослих дітей. Після 16-річних спостережень у 199 чоловік був діагностований розсіяний склероз. Медики відмітили, що ймовірність хвороби була істотно нижча серед тих учасників, матері яких частіше пили молоко під час вагітності.
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