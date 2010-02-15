Харківщина: від вибуху газового балона постраждали 4 людини
12:44, 15 лютого 2010Країна
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У побутовому вагончику
У Харківській області поблизу села Баранове на ділянці капітального ремонту газових свердловин № 21, що належить Юліївському нафтогазопромислу, внаслідок вибуху газового балона у побутовому вагончику постраждали чотири робітники.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Харківській області, усі четверо отримали опіки різних частин тіла від 25% до 30%. Їх було доправлено до лікарні у райцентр Валки, а звідти – у Харків до лікарні невідкладної медичної допомоги.
Причина вибуху встановлюється.
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