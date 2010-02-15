Харківщина: від вибуху газового балона постраждали 4 людини

У Харківській області поблизу села Баранове на ділянці капітального ремонту газових свердловин № 21, що належить Юліївському нафтогазопромислу, внаслідок вибуху газового балона у побутовому вагончику постраждали чотири робітники.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Харківській області, усі четверо отримали опіки різних частин тіла від 25% до 30%. Їх було доправлено до лікарні у райцентр Валки, а звідти – у Харків до лікарні невідкладної медичної допомоги.

Причина вибуху встановлюється.