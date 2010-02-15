Кохання - це наркотик та імуностимулятор

Вивчаючи фізіологію любові, учені роблять дивовижні відкриття, відзначає The Los Angeles Times. Піддаючи закоханих томографії мозку, нью-йоркський психолог Артур Арон встановив, що початок закоханості діє на мозок, як доза кокаїну, повідомляє журналістка Джесіка Полін Оджілві. "Коли учасники експерименту бачили фотографії своїх коханих, вентральний покривний відділ мозку, що відповідає за мотивацію і винагороду, насичувався допаміном" - речовиною, яка виділяється в кров при приємних заняттях на зразок сексу, відзначає видання.

Пізніше в кров виділяються гормони окситоцин і вазопресин, що заохочують формування емоційних зв`язків між тими, що люблять. "Окситоцин виділяється у людей в моменти близького контакту - це може бути довгий погляд, обійми або статевий акт. Цей же гормон формує у матері емоційний зв`язок з немовлям", - пише газета. Вазопрессин відповідає за формування емоційних зв`язків у чоловіків.

Учені радять впливати на гормональний фон, займаючись разом приємними речами, які стимулюють виділення допаміну. "Почніть разом вивчати що-небудь нове, підіть в театр, на іподром", - радить Арон. Ті, хто щасливий в шлюбі, живуть довше, а імунітет у них вищий, відзначають фахівці.

ami-tass.ru