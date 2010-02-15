У Ромнах через сніг обвалилася покрівля будинку
13:37, 15 лютого 2010Країна
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Жертв і постраждалих немає
Вчора вранці у Ромнах Сумської області в одноповерховому житловому будинку, де проживають 4 сім’ї, сталося обрушення елементів покрівлі на площі близько 100 кв. м.
Жертв і постраждалих немає. Відселення мешканців не проводилося, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
Попередньою причиною руйнування покрівлі є велике навантаження снігового покрову.
Відновлювальні роботи ведуть комунальні служби та підрозділ МНС. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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