У Ромнах через сніг обвалилася покрівля будинку

Вчора вранці у Ромнах Сумської області в одноповерховому житловому будинку, де проживають 4 сім’ї, сталося обрушення елементів покрівлі на площі близько 100 кв. м.

Жертв і постраждалих немає. Відселення мешканців не проводилося, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Попередньою причиною руйнування покрівлі є велике навантаження снігового покрову.

Відновлювальні роботи ведуть комунальні служби та підрозділ МНС. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.