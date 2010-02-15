Британський лікар помилково лікував епілепсію у 600 осіб

Майже чотири з половиною мільйони фунтів стерлінгів одержали пацієнти, що постраждали від дій лікаря, який помилково визнав більш як 600 британців епілептиками, повідомляє The Daily Telegraph.

56-річний фахівець з педіатричної неврології Ендрю Холтон (Andrew Holton) з 1990 по 2001 рік помилково діагностував епілепсію у 618 пацієнтів Лестерської королівської лікарні (Leicester Royal Infirmary). 500 дітям лікар призначив некоректні дози протисудомних препаратів. У 2001 році з`ясувалося, що у Холтона не було диплома, необхідного для роботи дитячим неврологом, і лікар був тимчасово усунений від професійної діяльності.

Батьки постраждалих пацієнтів скаржилися, що в результаті вживання ліків, призначених Холтоном, у дітей виникали побічні ефекти, зокрема помутніння і тимчасова втрата свідомості. Один з пацієнтів 24-річний Олексій Форман (Alex Foreman) протягом десяти років одержував протисудомні ліки. Згодом з`ясувалося, що Форман був хворий не на епілепсію, а аутизм.

Не дивлячись на судові тяжби, в даний час Холтон працює нейрофізіологом-консультантом в клінічній лікарні міста Лідс.

medportal.ru