Львівщина: у 7 вихованців дитсадка - харчове отруєння

У місті Броди Львівській області з харчовим отруєнням госпіталізовано 7 вихованців дитячого садку.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України у Львівській області, дітей, які відвідували дитячу дошкільну установу № 7 в м. Броди, госпіталізовано впродовж 11-13 лютого.

Як зазначається у повідомленні, у дітей діагностовано «гастроентероколіт».