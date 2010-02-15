Львівщина: у 7 вихованців дитсадка - харчове отруєння
14:36, 15 лютого 2010Країна
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Гастроентероколіт
У місті Броди Львівській області з харчовим отруєнням госпіталізовано 7 вихованців дитячого садку.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України у Львівській області, дітей, які відвідували дитячу дошкільну установу № 7 в м. Броди, госпіталізовано впродовж 11-13 лютого.
Як зазначається у повідомленні, у дітей діагностовано «гастроентероколіт».
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