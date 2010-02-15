Завтра в Україні - хуртовини

Завтра у південній, східній частині України, Дніпропетровській, Кіровоградській і Полтавській областях вночі та вранці складні погодні умови: сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, пориви вітру 17-22 м/с, на півдні місцями 25-30 м/с, вдень послаблення опадів та явищ.

Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла, в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів; вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 5-10° морозу, на Прикарпатті до 13° морозу, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°. На дорогах країни, крім Криму, ожеледиця.

У Київській області у вівторок очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу. У Києві температура вночі 5-7°, вдень 3-5° морозу.