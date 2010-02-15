Харківщина: стрибнув з мосту і потонув 17-річний юнак
15:36, 15 лютого 2010Країна
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Нерозділене кохання
В Ізюмі Харківської області з мосту в річку стрибнув і потонув 17-річний юнак.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління МНС облдержадміністрації Володимира РОСОХУ.
За попередніми даними, поінформував В.РОСОХА, причиною такої поведінки юнака стало нерозділене кохання. Триває слідство.
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