Лікування наркоманії в Україні не існує

Фахівці констатують наголошують на неефективності Державної програми боротьби з розповсюдженням наркотиків без відповідного цільового фінансування.

Про це заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН представник Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Павло СКАЛА та заступник керівника Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Олег ШУТЯК.

Як зазначив П.СКАЛА, Україна - перша з країн колишнього Радянського Союзу ратифікувала три основні закони Конвенції ООН з питань наркотиків. Ще 15 років тому була прийнята фахова нормативно-правова база антинаркотичного законодавства. “Фактично на нашому законодавстві потім формували свої нормотворчі системи з приводу цієї проблеми інші країни пострадянського простору”, - підкреслив він.

П.СКАЛА також нагадав, що в 1995 році були також створені нові відповідні державні інституції, робота яких пов’язана з контролем за легальним обігом наркотиків.

Разом з тим, зазначив він, за 15 років вітчизняна наркополітика не призвела до кардинального покращення ситуації із вживанням наркотиків. Так, кількість наркозалежних людей в Україні постійно зростає, а вік початку їх вживання зменшується.

Згідно з оприлюдненими даними, якщо в 1995 році кількість споживачів наркотиків, що були на обліку, складала 55 тис., то в 2009 році - 164 тис. Рівень охоплення громадян наркологічною допомогою та послугами з реабілітації залишається надзвичайно низьким для досягнення навіть мінімального ефекту, констатують експерти.

"Лікування в Україні практично не існує. Замісна терапія – це лише один із шляхів вирішення проблеми. Держава нічого не фінансує. Про які казати перемоги, якщо з початку створення державної програми і її затвердження, яка цього року завершується, ця програма не фінансувалася взагалі – жодної копійки цільового фінансування не виділялося. Якщо наступна програма буде така ж декларативна, то про які подальші перемоги можна говорити? Ми будемо тільки фіксувати проблеми і казати про якісь перспективи...”, - прокоментував ситуацію представник Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні.

У свою чергу О.ШУТЯК відзначив певні позитивні зрушення в боротьбі з розповсюдженням наркотиків в Україні, зокрема, зросла кількість виявлених та перекритих каналів збуту наркотиків, збільшилась кількість вилученого у злочинців майна тощо. Водночас представник МВС підкреслив, що відсутність фінансування та недостатня правова база створюють проблеми для правоохоронних органів з протидії наркозлочинності та взагалі в політиці наркоборотьби в Україні.

“Є Державна програма з подолання проблем наркоманії та наркозлочиннсті, яка затверджена з 2004 і діяла до 2010 р. Це дуже серйозна програма, дуже багато там заходів, які спрямовані на подолання проблем. На жаль, хочу підкреслити про те, що з 2004 року цільового фінансування на цю програму не виділялось. Кожне міністерство, кожне відомство, в тому числі МВС, виконує цю програму за рахунок коштів, які передбачаються держбюджетом на роботу цих органів влади”, - зазначив О.ШУТЯК.

Він поінформував, що на даний час в МВС розробляється нова програма і нова державна стратегія боротьби з наркозалежністю, починаючи з 2010 року.

“Мені дуже хочеться, щоб ця програма і стратегія не були б як мертвонароджене дитя. Якщо ми знову приймемо цю програму, але вона не буде підкріплена грошима – знов ці заходи, які будуть заплановані, залишаться лише на папері”, - наголосив він.

Крім того, за його словами, для підвищення ефективності роботи в боротьбі з наркоманією потрібно прийняти законодавчі зміни, зокрема, надати міліції функції контролю, зокрема, за обігом медпрепаратів з вмістом наркотичних речовин, наприклад, в аптеках тощо. Також в МВС наголошують на необхідності прийняти зміни до Кримінального кодексу про посилення відповідальності за незаконний обіг лікарських засобів, які містять підконтрольні речовини.