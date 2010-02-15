Госпіталю для ветеранів-афганців передали сучасне медобладнання

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО передав Українському госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів сучасне медичне (кардіодефібрилятор і апарат ультразвукової діагностики) та спортивне обладнання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА, зазначивши, що віце-спікер відвідав Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна», який знаходиться у Пущі-Водиці, сьогодні, у день річниці виведення радянський військ з Афганістану.

М.ТОМЕНКО, який сам був учасником бойових дій в Афганістані, вже не перший рік опікується єдиним в Україні госпіталем для афганців.

Під час зустрічі з колективом госпіталю М.ТОМЕНКО висловив переконання, що влада нарешті повинна звернути увагу на єдиний спеціалізований медичний заклад для учасників бойових дій в Афганістані, і наголосив, що допомога, яку він та його колеги надають, є недостатньою для того, щоб забезпечити належний рівень лікування та комфортне перебування в ньому хворих.

М.ТОМЕНКО переконаний, що необхідно прийняти рішення про державну підтримку проекту реконструкції, добудови та переоснащення госпіталю, який сьогодні є єдиним місцем, де можуть зібратися, поспілкуватися та пролікуватися учасники бойових дій в Афганістані.