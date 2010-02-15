В Україні - 56 вокзалів для людей з обмеженими можливостями

16:51, 15 лютого 2010
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Впродовж 2009 року

Впродовж 2009 року 56 вокзалів, станцій і зупинкових пунктів «Укрзалізниці» були облаштовані пандусами, переходами, спеціальними поручнями, з`їздами, пішохідними доріжкам і т.п. для зручності переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням сучасних будівельних норм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, крім того, на 14 вокзалах облаштовані зали очікування і відпочинку для інвалідів і пасажирів з дітьми, камери схову, туалетні кімнати і т.п. Продовжуються роботи з реконструкції приміщень вокзалів Червоний Лиман і Євпаторія-курорт.

Також на 27 вокзалах і станціях на зручній висоті для користування людей з обмеженими фізичними можливостями (на інвалідних візках) встановлені кнопки виклику персоналу і таксофони. Для полегшення доступу цієї категорії пасажирів до рухомого складу чотири вокзали оснащені спеціальними підйомними пристроями.

Впродовж минулого року також проводилися роботи з облаштування перонів рельєфними обмежувальними смугами, нанесення на підлогу спеціальних контрастних позначень, облаштування на привокзальних площах спеціально відведених місць для паркування автомобілів інвалідів.

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