Повернення до 10-річної школи загрожує здоров’ю школярів?

Міністерство освіти та науки України виступає проти повернення до 10-річної середньої школи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міносвіти, 11 лютого колегія міністерства прийняла звернення до Верховної Ради України, у якому зазначає, що дванадцятирічний термін навчання зберіг здоров’я дітей, унормував навчальне навантаження, дозволив запровадити п’ятиденний навчальний тиждень, а десятирічка передбачатиме повернення до шестиденного навчання, що загрожує здоров’ю школярів.

Крім того, на переконання авторів звернення, понад 100 тисяч вчителів автоматично стануть безробітними, а міжнародна спільнота не визнаватиме атестатів про середню освіту і дипломів про вищу освіту, оскільки це є порушенням рекомендацій ЮНЕСКО про мінімальний 12-річний термін здобуття середньої освіти.

У Міносвіти зазначають, що вже витрачено 1,5 млрд. грн. на підручники, і для для їхньої заміни необхідно ще більше коштів платників податків.

Такж автори звернення до парламенту наголошують, що в результаті буде скасовано профільне навчання у старшій школі, й учням буде вкрай складно вступити до вищих навчальних закладів.

Як нагадали у прес-службі Міносвіти, до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради 23 лютого внесено законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо повернення до 10-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти. Законопроект внесено народним депутатом Анатолієм ГРИЦЕНКОМ.

Колегія Міністерства освіти і науки закликає народних депутатів відхилити цей законопроект як такий, що таїть у собі загрозу відкинути українську освіту на десятки років назад.