Молодим інвалідам Донецька допоможуть з роботою

З 9 лютого за ініціативи ДММО «Молодіжний центр зайнятості» стартував перший етап проекту «Зайнятість молодих людей з обмеженими фізичними можливостями». Проект направлений на налагодження прямого зв’язку між роботодавцями, громадськістю і молодими працездатними інвалідами Донецька шляхом створення бази даних та проведенням інформаційно-просвітницької кампанії серед роботодавців.

На першому етапі планується залучити до реалізації проекту громадськість міста (дізнатися про вакантні місця в організаціях, отримати дані про працездатних молодих інвалідів), провести опитування серед роботодавців з метою отримання інформації про рівень їх обізнаності у питанні працевлаштування інвалідів.

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