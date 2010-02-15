Молодим інвалідам Донецька допоможуть з роботою
17:28, 15 лютого 2010Країна
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Cтартував перший етап проекту
З 9 лютого за ініціативи ДММО «Молодіжний центр зайнятості» стартував перший етап проекту «Зайнятість молодих людей з обмеженими фізичними можливостями». Проект направлений на налагодження прямого зв’язку між роботодавцями, громадськістю і молодими працездатними інвалідами Донецька шляхом створення бази даних та проведенням інформаційно-просвітницької кампанії серед роботодавців.
На першому етапі планується залучити до реалізації проекту громадськість міста (дізнатися про вакантні місця в організаціях, отримати дані про працездатних молодих інвалідів), провести опитування серед роботодавців з метою отримання інформації про рівень їх обізнаності у питанні працевлаштування інвалідів.
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