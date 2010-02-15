У Горлівці п'яний батько задушив двомісячного сина

У Горлівці Донецької області п`яний батько з необережності задушив свого двомісячного сина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Горлівського міського управління внутрішніх справ.

За словами начальника кримінальної міліції у справах дітей Центрально-Міського райвідділу міліції Горлівки Сергія ШУМСЬКОГО, інформація про інцидент надійшла від співробітників «швидкої допомоги», які приїхали за викликом.

За даними міліції, чоловік розпивав спиртне зі своїми друзями, у сусідній кімнаті спав син, а матері дитини на той момент удома не було. Коли малюк почав плакати, батько вирішив прилягти разом із ним, щоб заспокоїти дитину. Через деякий час до кімнати увійшли товариші по чарці і побачили, що чоловік лежить упоперек ліжка, а його лікоть упирається в горло немовляті.

Порушено кримінальну справу за ст. 119 ч. 1 Кримінального кодексу України (вбивство з необережності), ведеться слідство.