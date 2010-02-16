Київським школярам перенесли весняні канікули

У Києві весняні шкільні канікули перенесено з березня на квітень.

Текст відповідного наказу Головного управління освіти і науки КМДА від 4 лютого 2010 року №20 розміщено на офіційному веб-порталі столичного управління.

Згідно з цим документом, терміни весняних канікул з «з 22 по 31 березня 2010 року» змінено на «з 05 по 11 квітня 2010 року».

Рішення прийнято з метою виконання навчальних програм, інформує управління освіти.

Наказ видано на виконання листа Міністерства освіти і науки від 11 листопада 2009 № 1/9-777 та у зв’язку з призупиненням у листопаді 2009/2010 навчального року занять у загальноосвітніх навчальних закладах Києва у зв’язку з епідемією грипу.