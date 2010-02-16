Медики обговорять програму боротьби з грипом

Всеукраїнський конгрес "Грип в Україні: підсумки та програма подальших дій" відбудеться 18-19 лютого в Дніпропетровську. Метою наукового форуму є розробка шляхів удосконалення діагностики, лікування грипу, його ускладнень та програми подальших дій щодо подолання епідемії грипу в Україні, повідомили в прес-службі МОЗ.

Учасники конгресу обговорять питання організації заходів з протидії грипу в Україні у 2009/2010 роках, епідеміології, профілактики та стану захворюваності на грип в Україні, забезпечення медичними препаратами у аптечній мережі та закладах охорони здоров`я в період епідемії, стратегії Всесвітньої організації охорони здоров`я у подоланні пандемічного грипу, програми вакцинації проти грипу в Україні та інше.

У конгресі візьмуть участь міністр охорони здоров`я Василь Князевич, народні депутати, керівництво Академії медичних наук України, начальники управлінь охорони здоров`я обласних і Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректори вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, головні державні санітарні лікарі областей, директори профільних науково-дослідних установ МОЗ та АМН України, головні позаштатні спеціалісти УОЗ ОДА та МОЗ України, завідувачі профільних кафедр вищих навчальних закладів.

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