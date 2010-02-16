Людина в стані гніву краще чує і сприймає інформацію правим вухом, ніж лівим, стверджують іспанські дослідники.

Відповідно, щоб вас швидше простили, потрібно просити вибачення краще в праве вухо.

У дослідженні, проведеному ученими з Університету Валенсії взяли участь 30 добровольців, доведених до стану люті.

Було встановлено, що в той час, як в лівих вухах учасників експерименту не відбувалося ніяких змін, їх праві вуха були чутливіші до звуків.

focus.ua