Просити вибачення краще в праве вухо
09:36, 16 лютого 2010Країна
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Чутливість до звуків
Людина в стані гніву краще чує і сприймає інформацію правим вухом, ніж лівим, стверджують іспанські дослідники.
Відповідно, щоб вас швидше простили, потрібно просити вибачення краще в праве вухо.
У дослідженні, проведеному ученими з Університету Валенсії взяли участь 30 добровольців, доведених до стану люті.
Було встановлено, що в той час, як в лівих вухах учасників експерименту не відбувалося ніяких змін, їх праві вуха були чутливіші до звуків.
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