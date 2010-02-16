Ромашка перемагає тривогу

Від тривоги врятує ромашка - традиційна рослина з рецептів бабусь, лікувальні властивості якої тепер доведені дослідниками, що опублікували звіт про свою роботу в "Journal of Clinical Psychopharmacology".

У своєму дослідженні американські лікарі вирішили з`ясувати, який ефект ромашки проти синдрому підвищеної тривожності, набравши групу пацієнтів з цим розладом. Учасників розділили на дві групи: одна одержувала екстракт з ромашки, а друга контрольна - плацебо. Ті, хто приймав ромашковий екстракт, мали значні зміни в частоті симптомів тривоги, встановили психотерапевти.

Фармакологи вважають, що ромашка відповідає за антипанічний ефект у людей з помірними ознаками тривожних розладів і потенційно може використовуватися як лікувальний засіб проти тривоги.

ami-tass.ru