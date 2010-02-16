Фталати "запускають" агресію

Висока дія штучних хімікатів фталатів приводить до серйозних поведінкових проблем у дітей у віці від 4 до 9 років, встановили неврологи Корнельського університету і медичної школи Mount Sinai /США/. Учені накопичують все більше доказів, що вплив фталатів в дитинстві шкідливий на всіх стадіях розвитку дитини. Експерти знайшли зв`язок між низькою молекулярною вагою фталатів, що зазвичай містяться в засобах особистої гігієни, і поведінковими проблемами у дітей, включаючи агресію і проблеми уваги. Вплив фталатів на організм також загрожує ендокринними розладами і гормональною дисфункцією.

Останнім часом в багатьох країнах вводяться обмеження і заборони на вміст фталатів в дитячих іграшках. Проте, відзначають лікарі, якщо мати користувалася товарами, до складу яких входять фталати, висока ймовірність пренатальної дії хімікатів на дитячий організм. Речовини можуть негативно діяти на тканини і клітини через материнське користування косметикою, духами, лосьйонами і шампунями. Інший вид фталатів додається для підвищення гнучкості і міцності пластмаси або включений до складу покриття медикаментів і харчових добавок.

ami-tass.ru