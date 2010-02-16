У дитбудинках "виховують" психіатричним лікуванням

Державна Дума Росії підготує законопроект, що забороняє госпіталізацію вихованців дитячих будинків в психіатричні клініки без рішення суду. Про це, як передає ІТАР-ТАРС, повідомила сьогодні перший заст. гол. комітету Держдуми у справах сім`ї, материнства і дитинства Наталія Карповіч.

В даний час, пояснила Карповіч, вихованці дитячих будинків прямують на психіатричне лікування за рішенням адміністрації цих установ, що створює грунт для зловживань. Зокрема, за її словами, дітей нерідко відправляють в лікарні “у виховних цілях, в якості покарання”.

За словами Наталії Карповіч, робоча група для підготовки поправок в закон про психіатричну допомогу буде створена до кінця лютого. “Ми плануємо, що первинний варіант відповідного законопроекту ми зможемо підготувати до осені і він буде внесений в кінці 2010- початку 2011 року”, - заявила депутат.

medportal.ru