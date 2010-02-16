Допоможіть врятувати 8-місячного Ярославчика!

Звернення мами

Мене звати Бурдун Ольга. 19 травня 2009 в мене народився синочок Ярослав. Ми живемо в Криму у Леніному. У 2 місяці у Ярославчика виявили онкозахворювання - гострий лімфобластний лейкоз (рак крові). Зараз йому вже майже 8 міс. Ось уже півроку ми перебуваємо в лікарні (КРУ ДКБ м.Сімферополь, відділення онкогематологіі). При проходженні лікування стався РЕЦИДИВ.

Єдиний шанс на життя - трансплантація кісткового мозку. Лікарі ухвалили рішення про необхідність проведення операції у найкоротші терміни. Провідна клініка Ізраїлю по ТКМ, Медичний Центр Хадасса-Ейн Керем, бере маля на цю операцію. Прийшов лист від проф.І.Б.Резніка в якому він пише, що пересадка потрібна терміново.

От тільки є одна проблема, не вирішивши якої у Ярослава - славного і сильного - не буде майбутнього. Це гроші, необхідні на операцію - 160-177 тис доларів. Днями ми отримали рахунок з клініки.

На жаль, у мене і моїх родичів немає можливості зібрати цю величезну суму самостійно. Я - самотня мати, з бідної родини, чоловіка немає, працювала звичайним інженером-енергетиком в управлінні водного господарства, що в боргах як у шовках, тому моє підприємство мені теж допомогти не може і продати мені нема чого, тому що не маю ні власної квартири, ні машини, ні дачі. Коли ми дізналися про цю страшну хворобу, батько дитини вважав за потрібне залишити нас наодинці зі своєю проблемою.

Тому я звертаюся до Вас і до всіх небайдужих до чужого болю, до всіх, хто добрий душею, до всіх, хто має можливість допомогти врятувати мого малюка!

Нам дуже потрібна Ваша допомога в зборі цієї величезної суми. Можливо, Ви не залишитеся байдужим до страждань маляти. Дорогий кожен день, щоб встигнути врятувати життя. Я дуже сподіваюся і вірю, що з Вашою допомогою у нас є шанс врятувати Ярослава, і чим швидше ми зберемо цю суму, тим більше шансів у Ярославчика почати нове життя без цієї страшної хвороби, без лікарень і крапельниць.

Ваша допомога наблизить одужання. Будь ласка, допоможіть дитині! Подаруйте дитині шанс на порятунок.

sos-pomogite.ucoz.ru/blog

Надання допомоги на Яндекс-гроші:

№ рахунку 41001395635842

Поштовим переказом:

Поштова адреса:

індекс 98200

П. Леніне вул. Лісова буд.1, кв.72

Ленінський район

Кримська обл.

Україна

одержувач: Бурдун Ангеліна Геннадіївна

Надання допомоги на WEBMONEY:

Z240295723023 (долари)

R385726570920 (рублі)

U375215901411 (гривні)

Надання допомоги на PAYPAL:

irka78@hotmail.com

(обов`язково вкажіть Для ЯРОСЛАВА Бурдун,

тому що гроші приходять на кількох дітей)

Перекладом через Ощадбанк:

Філія АК СБ РФ

ВАТ Южно-Сахалінськ ВІДДІЛЕННЯ 8567

БИК 046401642

ІНН 7707083893

К / С 30101810100000000642

P / C 42307.810.6.5034.0348747

Абаєва Дарина Юнієвна

Розрахункові рахунки для надання допомоги в гривнях:

Банк одержувача Ощадбанк № 4564/0000 м. Євпаторія, вул. Пушкіна, 75

р / р 290990952

МФО 384146

ОКПО 02761803

Одержувач Бурдун Ангеліна Геннадіївна

Ліц. рахунок 27498

Райффайзен банк "Аваль":

отд. м. Сімферополь, р / р 26258101

МФО 324021

ЗКПО 2987718609

одержувач Бурдун Ольга Володимирівна

призначення платежу: поповнення рахунку № 0611106500,

обов`язково вказати - безоплатна фінансова допомога на лікування Бурдун Ярослава

Банк одержувача ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

р / р 29244825509100

МФО 305299 ЄДРПОУ (або ІНП) 14360570

призначення За поступку вімогізг.дог. № U375215901411

на л / с 4627081732745133 Маркова В.В

ІНН3020412582 без ПДВ