Сумщина: сніг зруйнував покрівлі у школах та будинках

У декількох населених пунктах Сумської області внаслідок накопичення снігу сталося руйнування покрівель у школах та житлових будинках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, у місті Конотоп на території „Конотопського професійного аграрного ліцею” в прибудові до майстерні, що не експлуатується, стався обвал покрівлі площею 160 квадратних метрів та руйнування будівельних конструкцій. Постраждалих немає.

У місті Путивль у двохповерховому житловому будинку, де проживають 30 сімей, стався обвал елементів покрівлі на площі близько 120 квадратних метрів. Перекриття будинку не пошкоджене. Постраждалих немає. Відселення мешканців не проводилося. Відновлювальні роботи ведуть комунальні служби та жителі будинку.

У селищі Ямпіль у двохповерховому житловому будинку, де проживають 8 сімей, обвалились покрівля на площі близько 40 квадратних метрів. Перекриття будинку не пошкоджене. Постраждалих немає.

Крім того, в селі Люджа Тростянецького району обвалились покрівля одного з корпусів школи. В цей час заняття там не проводилися. Перекриття будинку не пошкоджене. Постраждалих немає.