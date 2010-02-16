У Донецьку горів нічний клуб
Пожежу локалізовано
У Донецьку локалізовано пожежу у нічному клубі «Вірус».
Як повідомила УНІАН начальник Центру пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області Інна СЄДОВА, локалізацію пожежі було завершено о 9.40, і зараз пожежники проводять остаточну ліквідацію наслідків пожежі.
Вона наголосила, що пожежники не допустили поширення вогню на перший поверх.
«Загиблих або потерпілих у результаті пожежі немає», - сказала І.СЄДОВА.
При цьому вона уточнила, що одну жінку, яка перебувала на другому поверсі, було своєчасно виведено рятувальниками із задимленого приміщення, і вона не постраждала.
У результаті пожежі вогнем знищено покрівлю над рестораном нічного клубу, пошкоджено облицювання будівлі нічного клубу.
І.СЄДОВА також повідомила, що на ліквідації пожежі бути задіяно 8 автоцистерн, чотири автодрабини, одна пожежно-насосна станція і один автомобіль газодимозахисної служби.
Як повідомляв УНІАН, дзвінок про пожежу у нічному клубі «Вірус» надійшов до підрозділу МНС в Будьоннівському районі Донецька сьогодні о 6.22. Пожежі було присвоєно 2-й номер складності. За попередньою інформацією рятувальників, джерело займання знаходилося на другому поверсі будівлі, після чого вогонь перекинувся на покрівлю.