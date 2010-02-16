У Донецьку горів нічний клуб

У Донецьку локалізовано пожежу у нічному клубі «Вірус».

Як повідомила УНІАН начальник Центру пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області Інна СЄДОВА, локалізацію пожежі було завершено о 9.40, і зараз пожежники проводять остаточну ліквідацію наслідків пожежі.

Вона наголосила, що пожежники не допустили поширення вогню на перший поверх.

«Загиблих або потерпілих у результаті пожежі немає», - сказала І.СЄДОВА.

При цьому вона уточнила, що одну жінку, яка перебувала на другому поверсі, було своєчасно виведено рятувальниками із задимленого приміщення, і вона не постраждала.

У результаті пожежі вогнем знищено покрівлю над рестораном нічного клубу, пошкоджено облицювання будівлі нічного клубу.

І.СЄДОВА також повідомила, що на ліквідації пожежі бути задіяно 8 автоцистерн, чотири автодрабини, одна пожежно-насосна станція і один автомобіль газодимозахисної служби.

Як повідомляв УНІАН, дзвінок про пожежу у нічному клубі «Вірус» надійшов до підрозділу МНС в Будьоннівському районі Донецька сьогодні о 6.22. Пожежі було присвоєно 2-й номер складності. За попередньою інформацією рятувальників, джерело займання знаходилося на другому поверсі будівлі, після чого вогонь перекинувся на покрівлю.