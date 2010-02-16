Ревінь - протираковий засіб

Список протиракових продуктів поповнився ще одним натуральним «препаратом»: виявляється, допомогти в боротьбі з онконедугом може банальний ревінь.

Відкриття було зроблене співробітниками Шеффілдського університету Халлам (Великобританія), які досліджували властивості британського садового ревеню, зокрема підвиду, вирощеного в південному Йоркширі.

Як з`ясувалося, запікання в духовці впродовж 20 хвилин підвищує в черешках цієї багаторічної рослини сімейства гречаних концентрацію хімікатів, які перешкоджають розвитку раку. Ці речовини здатні вбивати і запобігати росту ракових клітин. Таким чином, на основі ревеню учені зможуть створити нові, менш токсичні і ефективніші препарати для боротьби з недугою.

science.compulenta.ru