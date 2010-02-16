Зима - кращий час кинути курити

Ось п`ять порад, які можуть допомогти охочим відмовитися від тютюну.

1 Допоможіть собі психологічно. Приберіть подалі всі предмети, що нагадують про куріння або пов`язані з цією звичкою: сигарети, попільнички, запальнички.

2 Багато хто любить викурювати сигарету, запиваючи каву. Це вельми поширений стереотип поведінки. Майже половина тих, що палять, стверджують, що напої із змістом кофеїну - чай, кола, кава - покращують смак сигарет. Тому на період вашої "війни з тютюном" від кави варто відмовитися.

3 Зробіть процес куріння по можливості незручним і неприємним. Відмічено, що після стакана молока смак сигаретного диму не приносить курцеві колишнього задоволення. Салати з селери, огірків, кабачків, квасолі і спаржі також здатні "зіпсувати" смак сигарет.

4 Допоможіть собі фізіологічно. Щоб пом`якшити нікотинову залежність, підберіть собі в меню продукти, що містять нікотинову кислоту. Це можуть бути: картопля, яйця у будь-якому вигляді, страви з гороху, бобів, квасолі, арахіс, хліб.

5 Відомо, що у курців в організмі швидко руйнується вітамін С, тому що його заміщає нікотин. Тому треба регулярно вживати продукти з високим вмістом вітаміну С. Цитрусові, редька, чорна смородина, зелений горошок, цвітна капуста, квасоля, порей - все це варто включити в свій раціон.

Природним ворогом тютюну перш за все вважається овес і інші злакові. Ось тільки деякі народні рецепти на їх основі.

Залити з вечора одну столову ложку подрібнених вівсяних зерен двома склянками теплої кип`яченої води. Вранці прокип`ятити цю суміш хвилин 5-10 і пити як чай.

Для посилення ефекту (щоб до куріння з`явилася огида) можна зробити відвар: по 100 грамів ячменю, вівса, жита і просо кип`ятити 10 хвилин в літрі води. Залити в термос на добу, процідити і пити до їжі по 100 мл 3-5 разів на день.

Треба врахувати, що у багатьох шлунок протестує проти такого очищення організму. Зате до сигарет не тягне вже через декілька днів лікування.

Що відбувається після того, як людина відмовилася від сигарет:

через 20 хвилин - після останньої сигарети артеріальний тиск починає знижуватися, поліпшується кровопостачання, робота серця;

через 8 годин нормалізується вміст кисню в крові;

через 2 доби відновлюється здатність відчувати нюанси смаків і запахів;

через 7 днів поліпшується колір обличчя, зникає неприємний тютюновий запах з рота, від шкіри і волосся;

через місяць полегшується дихання, проходять головні болі, кашель;

через 6 місяців легені очистяться від продуктів горіння тютюну (смоли, тютюнового пилу і т. д.);

через рік ризик розвитку коронарної хвороби серця знизиться наполовину в порівнянні з тими, хто викурює пачку в день.

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