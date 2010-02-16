Херсонщина: кількість підтоплених будинків зростає

В Херсонський області внаслідок потепління й танення снігу кількість підтоплених будинків знову почала зростати – у воді вже майже 3 тис. будинків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань МНС облдержадміністрації, ґрунтовими та поверхневими водами підтоплено 2793 приватні будинки та 165 будинків (вода на рівні підлоги) в 37 населених пунктах, зокрема в м. Херсон (мікрорайон Острів).

Найскладніша ситуація в Цюрупинському, Каланчацькому, Генічеському та Новотроїцькому районах, де підтоплено 1396, 549, 139 та 125 будинків відповідно.

Тривають роботи з відкачування води з осель силами МНС та місцевих органів влади.