Імунна система - найважливіша система людського організму

Еволюція виробила в людському організмі кілька систем захисту від впливу агресивного навколишнього середовища.

Перша захисна система - імунітет. Саме він призначений для захисту від бактерій, вірусів, грибків, власних клітин, що змінилися, і генетично чужорідних клітин.

Друга захисна система - окисна система печінки. Вона знешкоджує найбільш небезпечні для клітин жиророзчинні отрути (алкоголь), що легко проникають через клітинну мембрану в клітини мозку й інших органів.

Третя захисна система - видільна. До неї належать нирки, легені, шлунково-кишковий тракт і шкіра. Вони виводять із організму незмінені або попередньо знешкоджені чи зруйновані в інших захисних системах отруйні речовини.

Безперечно, імунна система є однією з найважливіших захисних систем людського організму. Якщо ж агресивні мікроорганізми зуміли перебороти всі захисні бар`єри, які вибудував наш імунітет, йому потрібно допомогти. Іноді достатньо засобу, який стимулює імунну систему до нейтралізації збудника хвороби (наприклад, вживання вітамін). Іноді для лікування потрібна етіотропна (спрямована на знищення збудника) чи імунокоригувальна терапія.

Найчастіше різке зниження імунітету виникає внаслідок стресу чи після значних фізичних і розумових навантажень. Доведено, що втрата близької людини в багато разів знижує можливості імунної системи.

Хірургічні операції теж є істотним стресовим чинником для будь-якої людини. У післяопераційний період імунній системі, як ніколи, потрібна допомога і підтримка. У цих випадках коригування імунітету дає змогу пришвидшити одужання.

Вторинні імунодефіцитні стани у дітей теж потребують коригування імунітету, у такий спосіб вдасться уникнути тяжких хронічних захворювань і допомогти дитячому організму правильно розвиватися.

Однак твердження, що всі хвороби виникають внаслідок ослаблення імунітету, не зовсім коректне. Зазвичай для розвитку захворювання потрібно кілька чинників, одним з яких може бути й ослаблений імунітет. Існують і такі захворювання, які виникають незалежно від стану імунної системи, але надалі призводять до ослаблення імунітету (цукровий діабет).

Так само і твердження, що препарати неспецифічного впливу, розв`язують усі проблеми імунної системи - помилкове. Насправді все набагато складніше. Безперечно, вітаміни, адаптогени у поєднанні із загартуванням, оптимальним фізичним навантаженням зміцнюють здоров`я, але найчастіше цього буває недостатньо. Деякі захворювання потребують глибшого втручання в роботу імунної системи.

На думку фахівців, підтримувати імунітет здорової людини за допомогою ліків практично неможливо з тієї простої причини, що подібні препарати справляють лікувальну дію тільки на хворий організм і тільки в комплексному лікуванні конкретних хвороб. А от завдати шкоди імунній системі подібні засоби можуть, особливо у разі їх неконтрольованого вживання, адже хімічна рівновага в організмі - річ вельми тендітна.

Тому перш ніж вдаватися до так званої корекції імунітету, потрібно достеменно з`ясувати, чи йому така корекція потрібна. Нехай це вирішить лікар, бо навіть весняне нездужання може бути наслідком найрізноманітніших причин. Не кажучи вже про більш складні захворювання.

Олеся Донченко,

сімейний лікар.