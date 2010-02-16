З Прикарпаття вивезуть ще 470 тонн меланжу.

Про це повідомили УНІАН у військовій частині, де зберігається ця небезпечна речовина. Нині поблизу села Ценжів Тисменицького району Івано-Франківської області військовослужбовці складу ракетного палива Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України розпочали роботи із завантаження другої партії меланжу.

Передбачається закачати 470 тонн меланжу або 9 залізничних цистерн, після відправки яких на Прикарпатті ще залишаться майже 1530 тонн ракетного меланжу. Решту меланжу планують вивезти у травні цього року. За словами командира частини підполковника Андрія КУХАРЦЯ, роботи з відвантаження та відправки «ведуться без зривів, відповідно до укладених міжнародних угод, з дотриманням суворих норм безпеки та екологічного контролю». Командир частини повідомив, що за всіма роботами ведеться спостереження як представників ОБСЄ, так і екологічних служб.

Як повідомляв УНІАН, перший потяг з ракетним окислювачем був відправлений з Івано-Франківщини на утилізацію до Росії 21 січня цього року. Вивезення цього ракетного окислювача з території України стало можливим завдяки спільному проекту ОБСЄ – Україна.