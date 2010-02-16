Прийнято законопроект щодо поміщення дітей у розподільники

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поміщення дітей у приймальники-розподільники для дітей».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення законопроекту проголосували 250 народних депутатів із 412, зареєстрованих в сесійній залі.

Мета запропонованого проекту закону полягає в заповненні прогалин у положеннях Кримінально-процесуального кодексу України щодо можливості поміщення особи віком від 14 до 16 років, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, у приймальник-розподільник для дітей.

Також проектом закону пропонується внести зміни до чинних Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, закону "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", передбачивши можливість поміщення дітей віком від 11 до 18 років, які вчинили злочини або через інші обставини потребують ізоляції, у приймальники-розподільники для дітей за рішенням суду.