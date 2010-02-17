ВР відмовилася повертати 10-річку в середню школу
08:25, 17 лютого 2010Країна
0
Проголосували лише 75 депутатів
Верховна Рада України відхилила проект закону щодо запровадження десятирічного терміну навчання у школах.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України", внесеного депутатом від НУ-НС Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, проголосували лише 75 народних депутатів із 407, зареєстрованих в сесійній залі.
Згідно із законопроектом, зарахування учнів до шкіл мало здійснюватися не з 6 років, а з 7, термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах мав скоротиться з 12 до 10 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter