Сьогодні - Міжнародний день спонтанного прояву доброти

У Вінниці сьогодні, в Міжнародний день спонтанного прояву доброти, відбудеться акція «Епідемія доброти».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомили організатори – представники благодійних фондів «Подільська громада» та «Бригантина».

Перший захід відбудеться на площі Театральна. Там зберуться “посланці доброти” і разом відкриють символічну «Скриньку добра». У Міжнародний день спонтанного прояву доброти на центральній вулиці міста, Соборній, лунатиме музика.

У міському електротранспорті «посланці доброти» (група хлопців) будуть поступатись місцем жінкам. Вони заходитимуть у трамваї і тролейбуси на кінцевих зупинках, проїжджатимуть кілька зупинок і після певного сигналу одночасно вставатимуть і пропонуватимуть місця представницям слабкої статі.

У рамках акції «Епідемія доброти» передбачено також, що студенти навчальних закладів на вулицях міста будуть роздавати перехожим картки "Посміхнись". Водіям, кондукторам, продавцям та іншим людям, які заслуговують на подяку, вручатимуть картки «Дякую».

«Це свято ще маловідоме в Україні, але дуже потрібне нашому суспільству. Ми хочемо цими заходами показати людям, що навіть щирою посмішкою, гарним словом, невеличкою допомогою можна зробити атмосферу у нашому місті приємнішою і кращою. Така масовість добрих та гарних вчинків цього дня не повинна залишитись непоміченою і ми впевненні, що у серцях людей прокинеться той світлячок, який буде дарувати добро щодня», - сказав виконавчий директор фонду «Подільська громада» Андрій ДРУЧИНСЬКИЙ.