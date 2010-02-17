Учені встановили, від чого помер Тутанхамон

Учені в Чикаго дійшли висновку що знаменитий єгипетський фараон Тутанхамон помер у результаті захворювання на малярію.

Як повідомляє радіо «Свобода», дослідження шістнадцяти мумій єгипетських правителів показали, що четверо, включаючи Тутанхамона, перенесли важку форму малярії. Це відкриття спростовує припущення, що юний фараон був убитий чи помер від якоїсь іншої хвороби.

Тутанхамон, чию незайману гробницю виявили в 1922 році, помер приблизно в 1324 році до нашої ери, йому було, як припускають учені, 19 років.