Заборона не зменшить кількості абортів в Україні - експерт

Жодні заборонні заходи не приведуть до зменшення кількості абортів. Про це сказала директор Департаменту материнства, дитинства і санаторного забезпечення МОЗ України Раїса Мойсеєнко.

«Жінки однак отримають допомогу, але за межами лікувальної установи, а це вже небезпечно», - пояснила вона.

На думку фахівця, нормативно-правова база МОЗ України в цій сфері доволі нормальна, вона відповідає Конвенції про права людини і всім міжнародним документам.

«З 2007 року ми перейшли на визначення перинатального періоду до 22-х тижнів, до цього було до 28-м. Тобто, раніше за медичними показаннями жінка могла перервати вагітність до 28-го тижня вагітності. Сьогодні ми не маємо права цього робити. Це вже дитина, тому така процедура вважається вбивством», - розповіла Мойсеєнко.

Фахівець вважає, що право жінки на ухвалення рішення щодо переривання вагітності має дотримуватися. Питання в тому, аби запобігти настанню небажаної вагітності.

«Сьогодні достатньо можливостей уникнути небажаної вагітності. Це як природні методи, так і штучні контрацептиви. Головне - донести до жінки, до сім`ї розуміння взаємної відповідальності за вагітність», - підкреслила Мойсеєнко.

За її словами, Україна має досить лояльну законодавчу базу, яка дозволяє жінці перервати вагітність за її бажанням.

«У 98% країн дозволений аборт, якщо йдеться про збереженні життя жінки, у 62% - процедура дозволена заради збереження психічного здоров`я жінки, у 40% - унаслідок дефективності плоду, у 29% - з соціально-економічних причин, у 21% - за бажанням жінки», - сказала фахівець.

ua.glavred.info