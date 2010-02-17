Якість води можна визначити за допомогою молюсків

Молюски вмить реагують на зміни водного середовища.

У Москві вводиться нова система контролю якості води. У 2010 році на «Мосводоканалі» як експерти використовуватимуться прісноводі молюски. За словами заслуженого професора МДУ імені М. В. Ломоносова, експерта ООН по хімічній безпеці Валерія Петросяна, молюски є «вельми точними індикаторами і вмить реагують на зміни водного середовища».

Принцип нової системи заснований на тому, що у разі появи забруднень, що є небезпечними, частота серцевого ритму у молюсків різко підвищується, відповідно, змінюється і кардіограма. Таким чином, прикріпивши максимально близько від серця датчик, можна одержувати кардіограму тварин і стежити за якістю води.

Петросян уточнив, що для Москви необхідно як мінімум чотири подібні індикаторні системи. Молюски живуть в нормальних умовах близько 15 років, тому термін служби організмів досить великий, повідомляє РІА Новини. Подібна технологія успішно застосовується в багатьох європейських країнах.

aif.ru