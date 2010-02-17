Парацетамол під час вагітності провокує астму

Діти, які підпадали під дію ацетамінофену в пренатальному віці, частіше мають симптоми астми до п`яти років. Це показало обстеження 300 дітей, проведене Колумбійським університетом. Виявлений зв`язок був сильніший у дітей з варіантом гена глутатіон З трансфераза, що бере участь в детоксикації чужорідних речовин в організмі. Лікарі вважають, що менш ефективна детоксикація впливає на розвиток астми через дію жарознижуючого препарату ацетамінофену.

Фахівці розглянули використання анальгетиків під час вагітності і виявили, що 34% жінок застосовували ацетамінофен, який згодом розвивав ознаки хрипів, респіраторних порушень, алергії і астми у 27% дітей. Ризик дихальних проблем у дітей був вищий із збільшенням кількості днів допологового материнського використання ліків.

ami-tass.ru