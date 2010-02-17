Діти товстішають через бабусь і дідусів

Маленькі діти, що знаходяться під опікою бабусь і дідусів, частіше набирають зайву вагу. Аналіз 12 тис. дітей у віці трьох років показав, що ризик підвищується на 15%, якщо бабусі наглядають за дитиною час від часу, і на 34% — якщо не відходять від малюка ні на крок протягом всього дня.

Якщо ж діти відвідують дошкільні установи, ризик відсутній зовсім.

При вивченні соціально-економічних чинників стало очевидним, що ризик підвищується у дітей із забезпечених сімей, чиї мами роблять кар`єру, мають науковий ступінь і живуть з коханцем, а не батьком дитини. Крім того, для талії малюка небезпечно віддавати його на цілий день іншим родичам і друзям.

До цих пір вважалося, що турбота, яку проявляють бабусі і дідусі нічим не гірша за батьківську увагу і вже тим більше набагато краще, ніж те, що можуть запропонувати няні і виховательки.

Учені, правда, не звернули увагу на кореляцію між зайвою вагою у дітей і їх опікунів.

У дослідженні Лондонського колледж-университета використовувалися дані, одержані в ході проекту Millennium Cohort Study по вивченню стану здоров`я британських дітей у віці від дев`яти місяців до трьох років, що народилися в 2000 і 2001 рр.

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