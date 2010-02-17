Покручування кільця знімає стрес

Нервові люди люблять постійно теребити кільця або просо люблять постійно щось крутити. Днями з`явилася новинка – кільце для такої категорії населення. По конструкції цей чудовий винахід схожий на підшипник і може провертатися з рухом відразу декількох шестерінок всередині.

Кільце створене з якісної хірургічної сталі і має не тільки функціональну цінність, але і візуальну. На нього просто приємно дивитися.

newsland.ru