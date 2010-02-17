У Чернігові під снігом обвалився дах житлового будинку

У Чернігові під тиском снігу обвалився дах двоповерхового житлового будинку у мікрорайоні Олександрівка.

Про це УНІАН повідомив начальник Управління житлово-комунального господарства міської ради Вадим АНТОШИН.

За його словами, двоскатний дах 26-квартирного будинку обвалився учора вдень. "Причина руйнування - порушення технологій будівництва даху. Конструктивні елементи покрівлі, зроблені з дерева, виявилися утричі тоншими, аніж потрібно", - сказав В.АНТОШИН, додавши, що будинок був збудований тридцять років тому і тільки у 2000 році перейшов у комунальну власність міста, а до цього часу змінив кількох власників.

Начальник Управління ЖКГ також зауважив, що аварійним будинок не вважався, скарг на протікання покрівлі від мешканців в обслуговуючому ЖЕКу не зареєстровано.

Наразі будинок відключено від тепло- та електропостачання, понад 20 мешканців відселено у профілакторій. Сьогодні розпочато відновлювальні роботи, що обійдуться для міста у 300-400 тис. грн.

"Ця ситуація перебуває на особистому контролі у міського голови, усі заходи вживаються оперативно", - запевнив В.АНТОШИН.

Він поінформував, що у Чернігові розпочалося обстеження усіх двоскатних покрівель, аби не допустити повторення таких ситуацій.