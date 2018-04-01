Які сни попереджають нас про хворобу

Вже давно відома істина - якщо в людському організмі відбуваються якісь збої зі здоров`ям, то сам організм сигналізує про це, посилаючи нервові імпульси в мозок, що перетворюються в ньому на якісь образи, які ми дуже часто можемо бачити у своїх снах.

Наприклад, загальновідомий факт, що коли сниться сире м`ясо, то це - до хвороби. Вчені досі намагаються зрозуміти, чому саме образ сирого м`яса сигналізує про хворобу, але поки безрезультатно.

Багато лікарів-психотерапевтів настільки впевнилися у правдивості снів, що серйозно почали займатися їхнім тлумаченням, щоб зрозуміти природу деяких захворювань людського організму. Зокрема, можна вже стверджувати як істину - люди, що мають проблеми зі здоров`ям серця, навіть коли вони і не підозрюють про це, їм часто сняться сни про задушення.

Як доказ можна навести той факт, що хворі, які пережили серцевий напад розповідали, що напередодні їм снився тісний одяг, якого неможливо позбутися, несподівані удари в груди або навалення тяжкості.

Приклади сновидінь, що сигналізують про наявність хвороб

Гнилі фрукти, овочі або зіпсоване м`ясо: проблеми зі шлунком або підшлунковою залозою.

Операції в черевній порожнині або травма живота: явний сигнал про хвороби шлунково-кишкового тракту.

Сон про те, що ви тонете і не можете виринути, або про те, що на грудях лежить щось важке: проблеми з дихальною системою.

Сон про те, що ви закуті в кайдани або взуті в надзвичайно тісний взуття: проблеми із суглобами і хребтом.

Таким чином, якщо правильно тлумачити сни, то можна багато зрозуміти про стан свого здоров`я. Усіх цих снів не варто лякатися, адже вони навпаки попереджають людину про хворобу. Але іноді сни не є прогнозами, а просто можуть бути відблисками пережитого минулого стресу, який зберігся в підсвідомості. Тому перш, ніж робити висновки щодо сну необхідно добре його проаналізувати.

Михайло Виноградов - відомий російський професор у галузі психіатрії. Він радить звернути увагу на стан свого здоров`я, якщо Вас часто почали навідувати такі образи:

- Ви бачите себе в сні абсолютно голим або без зубів;

- Їсте недостиглий фрукт;

- Бачите уві сні білого метелика;

- Побачили розбиті вазу, банку або чарку;

- Чуєте барабанний стукіт;

- Випиваєте брудну воду або йдете по ній;

- Бачите обстрижені кінчики нігтів чи волосся, що випали;

- Ходите у заплутаному лабіринті;

- Бачите гадів, мух, клопів;

- Дивитеся на згаслу лампу або затемнення Місяця;

- Йдете по крижаній кірці;

- Почули зозулю;

- Побачили бурульки на краю даху.

Звичайно, свято вірити в те, що пише, приміром сонник Фрейда не потрібно, адже можливо, що це все лише плід фантазії вашої підсвідомості. Але, якщо образи у снах повторюються, то варто все-таки до них придивитися уважніше.

Правда, є люди, які спочатку схильні до негативного сприйняття реальності і вони можуть досить часто бачити тривожні сновидіння і без видимих на те причин. У цьому разі допоможе тільки лікар.

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