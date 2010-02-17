Міні-спідниці провокують у чоловіків статеві розлади

Російський фізіолог стверджує, що в більшості чоловічих хвороб винні жінки, які вибирають дуже легковажний стиль в одязі і поведінці.Як повідомляє news.rin.ru з посиланням на "Експрес-газету", через це, на думку ученого, західна цивілізація поступово перетворюється на суспільство сексуально незадоволених, а як наслідок - неуспішних і фізично хворих чоловіків.

Американці оприлюднили результати дослідження, що проводилося впродовж 30 років.

Виявилось, що у 80 відсотків чоловіків старше 60 років, померлих з різних причин, окрім решти хвороб, був ще й рак передміхурової залози. А кожен третій американець і європеєць старше 30 років зараз вже скаржиться на проблеми з потенцією або передміхуровою залозою. При цьому зовсім інша картина на мусульманському Сході. У жителів арабських країн найнижчі показники захворюваності раком простати. Учені думали, що це залежить від клімату або особливостей харчування, і ретельно вивчали раціон шейхів: чи не має він якихось профілактичних продуктів. Не виявилося. Розгадка ж лежить на поверхні.

"Річ у тому, що з моменту сексуальної революції жінки розвинених держав узяли моду ходити по вулицях напівголими, а східні красуні продовжують кутатися в халат і закривати обличчя паранджею", - пояснив ситуацію старший науковий співробітник Російського інституту культурології РАН академік Леонід Китаєв-Смик. - Чоловік не може задовольняти всі бажання, які у нього виникнуть на вулиці! Усюди голі частини тіла - міні спідниці, прозорі маєчки. Сучасна мода автоматично породжує у чоловіків жадання. Так багато жадання і так мало задоволення”.

Американські сексологи наводять рейтинг занять, що ведуть до імпотенції:

* Перегляд інтернет-порнографії

* Проглядання відеоеротики і порнографії

* Розглядування фривольно одягнених дівчат на вулиці

* Читання еротичних журналів

* Похід з друзями в стриптиз-бар

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