Дрогобич: від чадного газу загинули мати, немовля і няня
16:05, 17 лютого 2010Країна
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Сьогодні близько 13.00 у житловому будинку в Дрогобичі Львівської області було знайдено мертвими молоду жінку, її дитину 2009 року народження і няню, яку винаймали доглядати за немовлям.
Про це повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.
За попередніми даними, причиною смерті стало отруєння чадним газом.
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