Дрогобич: від чадного газу загинули мати, немовля і няня

Сьогодні близько 13.00 у житловому будинку в Дрогобичі Львівської області було знайдено мертвими молоду жінку, її дитину 2009 року народження і няню, яку винаймали доглядати за немовлям.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

За попередніми даними, причиною смерті стало отруєння чадним газом.