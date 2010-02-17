У Запорізькій області не допустять затоплення будинків і школи

У Запорізькій області рятувальники Міністерства з надзвичайних ситуацій 19 годин відкачували воду, щоб не допустити затоплення 21 будинку і школи.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Запорізькій області, ситуація, що зробила необхідністю 19-годинне безперервне відкачування води, склалася напередодні в селі Вознесенівка Мелітопольського району області.

"У селі опинилися підтопленими підвали 21 житлового будинку і школи. Вода піднімалася, у зв`язку з чим співробітники 3-го спеціального регіонального центру оперативного реагування впродовж 19 годин без перерви за допомогою мотопомпи здійснювали відкачування води", - повідомили в МНС.

У Бердянську, за даними прес-служби ГУ МНС у Запорізькій області, рятувальники впродовж 7 годин відкачували воду зі зливового каналу на вул. Жуковського в нижній частині міста в дренажний канал водовідведення, завдяки чому вдалося повністю уникнути підтоплення будинків.